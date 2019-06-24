24.06.2019 23:34
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Kozanda uyuşturucu operasyonu

Kozanda uyuşturucu operasyonu

Adana'nın Kozan ilçesinde portakal bahçesine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 6 bin 325 kök Hint keneviri ile 7,5 kilogram esrar ele geçirdi.

Adana 'nın Kozan ilçesinde portakal bahçesine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 6 bin 325 kök Hint keneviri ile 7,5 kilogram esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Arslanlı Mahallesi'nde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu yetiştirildiği iddia edilen portakal bahçesine operasyon düzenledi. Bahçede arama yapan ekipler, 6 bin 325 kök Hint keneviri ve 7,5 kilogram esrar ele geçirdi. Hint kenevirlerini, satışını yaptığı kaydedilen A.Ö. ve H.H. adlı şahısları jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının sürdüğü öğrenildi. - ADANA
Kaynak: İHA
Adana , Jandarma , 3. Sayfa

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