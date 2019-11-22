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Kozanlı öğretmenler yürüdü

Adana'nın Kozan ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında tarihi Kozan Kalesi Manastır Piknik alanına kadar yürüyüş etkinliği düzenlendi.

22.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:45Kozanlı öğretmenler yürüdü
'nın ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında tarihi Kozan Kalesi Manastır Piknik alanına kadar yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Onlarca öğretmenin katıldığı yürüyüşe Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan, kurum müdürleri ve daire amirleri de katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplanan öğretmenler toplu bir şekilde Saimbeyli Caddesi, Irmak Caddesi, Jandarma Sokak istikametinden Kozan Kalesi Manastır'a kadar yürüyüş gerçekleştirdiler.

Öğretmenleri ve protokol mensuplarını Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Mehteran Takımı karşıladı. Mehteran Takımı marşlarla etkinliğe renk kattı.

Protokol mensupları ve öğretmenler büyük Türk bayrağı açtılar.

Kaymakam Şafak Gürçam, "Öğretmenler haftası etkinliklerini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz en iyi şekilde gerçekleştiriyor. Bizlerde, öğretmenlerimizin bu önemli günlerinde onların yanında olmak için yürüyüşe katıldık. Onlarla birlikte yürümenin mutluluğunu ayrıca yaşadık" ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ise etkinlikler kapsamında düzenlenen programlar çerçevesinde öğretmenler, idareciler ve protokol mensupları ilesağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ifade etti. "Yürüyüşe katılan bütün öğretmenlere de ayrıca teşekkür ederim"dedi. - ADANA

Kozan Kalesi, Adana, Kozan, Güncel

Kaynak: İHA

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