Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kozdere Çamlığı'nda alt yapı çalışmaları başladı

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ihalesi yapılan Kozdere Çamlığı mesire alanı alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

09.04.2020 09:33 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:33
Kozdere Çamlığı'nda alt yapı çalışmaları başladı
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ihalesi yapılan Kozdere Çamlığı mesire alanı alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kozdere Çamlığı mesire alanı için ihaleyi alan müteahhit firma alt yapı elektrik, kanalizasyon ve içme suyu hatlarının yapımına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "İlçemizin doğal güzelliklerinin başında yer alan, oksijen depomuz ve vatandaşlarımızın tercih ettiği Kozdere Mesire alanımızda, ihalenin tamamlanmasıyla müteahhit firma; elektrik, kanalizasyon ve içme suyu alt yapı çalışmalarına başlandı. Alt yapının tamamlanmasının ardından kısa sürede çevre aydınlatması, yürüyüş yolları, otopark, çocuk oyun grubu, kamelyalar, piknik masaları, çeşmeler ve tuvaletler ile ilçemizin modern ve sağlıklı bir mesire alanına kavuşacağız. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz bütün projelerimiz kesintiye uğramadan hayata geçecektir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Davut Aydın, Yenişehir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kozdere Çamlığı'nda alt yapı çalışmaları başladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

NY Times’tan ortalığı karıştıran iddia: Korona Suud hanedanına sıçradı Haberler
NY Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Korona Suud hanedanına sıçradı
Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK’lıları lime lime edin Haberler
Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK'lıları lime lime edin
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Haberler
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
Koronavirüs kan yoluyla bulaşır mı? Türk Profesör yanıtladı Haberler
Koronavirüs kan yoluyla bulaşır mı? Türk Profesör yanıtladı
ABD’de ölüm oranları ’Virüs yaşlıları öldürüyor’ düşüncesini çürütüyor Haberler
ABD'de ölüm oranları "Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürütüyor
Evinin yakınında ölü bulunan şahsa, otopsi yapılacak Haberler
Evinin yakınında ölü bulunan şahsa, otopsi yapılacak
Erdoğan, koronavirüs konuşmasında neden Tekalif-i Milliye’den bahsetti? Çok kritik CHP detayı Haberler
Erdoğan, koronavirüs konuşmasında neden Tekalif-i Milliye'den bahsetti? Çok kritik CHP detayı

Son Dakika Güncel Haberleri

09:54: Hastaneye gidecek epilepsi hastası çocuk için metrobüs istasyonunda seferberlik - Haber 09:54: ANTALYA Koronavirüs tehditi 'kullan-at' damacanalara ilgiyi artırdı - Haber 09:54: ÇANAKKALE Asırlık lezzet; nohut kahvesi - Haber 09:54: DÜZCE Giriş ve çıkış sınırlaması getirilen Yığılca'da denetimler sürüyor - Haber 09:53: Melikgazi'de, salgına rağmen sokak hayvanları unutulmadı - Haber 09:26: Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı - Haber 08:55: KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi - Ekonomi 08:35: "Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı - Haber 08:33: Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi - Magazin 07:34: Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler - Haber 04:54: Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı - Haber 23:59: Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu - Haber