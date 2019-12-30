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Kozkalesi'nin İçme Suyu Şebekesi ihtiyacı karşılanıyor

HATSU içmesuyu şebekesi olmayan noktaların ihtiyacını karşılamak adına yeni şebeke çalışmalarının yapıldığını belirtti.

30.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:36 Kozkalesi'nin İçme Suyu Şebekesi ihtiyacı karşılanıyor

Genel Müdürlük, ilçesine bağlı Kozkalesi Mahallesi'nde şebeke olmayan meskenler için 63'lük kangal borularla 110 metre ek yeni içme suyu şebeke çalışması yapıldığını aktardı.

Teknik personel denetiminde yapılan çalışma ile şebek*e eksikliğinin tamamlandığını ve su iletiminde yaşanan aksaklığın önüne geçildiğinin altını çizen HATSU, söz konusu çalışmada 1 kepçe, 1 kamyon ve 4 personelin görev yaptığını açıkladı.

Yeni içme suyu şebekesine kavuşmalarından ötürü mahalle sakinleri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve HATSU ekiplerine teşekkür etti.


Altınözü, Güncel

Kaynak: Bültenler

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