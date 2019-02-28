Kozlu'daki Grizu Faciasının 27. Yılı

Türkiye Taşkömürü Kurumu
(TTK) Kozlu
Müessese Müdürlüğü'nde 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 263 madenci törenle anılacak.
Genel Maden
İşçileri Sendikası'ndan (GMİS) yapılan açıklamada, grizu faciasının 27. yıl dönümünde faciada hayatlarını kaybeden 263 maden şehidi için anma töreni düzenleneceği belirtildi.
Açıklamada, anma töreninin, 4 Mart saat 07.45'te TTK Kozlu Müessesesi Uzunmehmet Kuyusu başında gerçekleştirileceği kaydedildi.
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Kaynak: AA