Kozluk Devlet Hastanesine "Anne Dostu Hastane" Unvanı

Batman
'ın Kozluk
Devlet Hastanesi "Anne
Dostu Hastane" unvanı aldı.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığınca yürütülen, "Anne Dostu Hastane Programı" kapsamında Kozluk Devlet Hastanesi'nde anne ve anne adayları için tek kişilik doğum üniteleri ile gebenin istediği, uygun bir refakatçi ile kendilerini rahat, ev ortamında hissedebilmeleri, hareket özgürlüğü sağlamalarına yönelik alanlar oluşturuldu.
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı
'ndan bir heyetin denetlediği Kozluk Devlet Hastanesi, "Anne Dostu Hastane" unvanı almaya hak kazandı.
Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Kozluk Devlet Hastanesi'nde Anne Dostu Hastane Programı kapsamında önemli düzenlemeler yaptıklarını söyledi.
Anne ve anne adayları için oluşturulan fiziki mekanlarla normal doğumun özendirilmesinin sağlanacağını, ayrıca doğumdan sonra anne ile bebeğin bir an evvel buluşmasını sağlayarak bağlılığı ilk andan itibaren oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren yetkililerce, şunlar kaydedildi:
"Anne Dostu Hastane unvanı alan Kozluk Devlet Hastanesinde eğitim alan nitelikli sağlık personelimizle, anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmaları sağlamıştır. Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının en temel hakkıdır. Tüm eğitimler ulusal standartlara uygun hazırlanmaktadır. Mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmakta, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmaktadır."