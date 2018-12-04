Kozluk Devlet Hastanesine "Anne Dostu Hastane" Unvanı Verilmesi

Batman
İl Sağlık Müdürü Osman Sünger, Kozluk
Devlet Hastanesi'ne "Anne
Dostu Hastane" unvanı verilmesine ilişkin, "Normal doğumun özendirilmesini, doğumdan sonra anne ve bebeğinin bir an evvel buluşmasını sağlayarak bağlılığı ilk andan itibaren oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.
Sünger, yaptığı açıklamada, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığınca yürütülen, "Anne Dostu Hastane Programı" kapsamında Kozluk Devlet Hastanesi'nde anne ve anne adayları için tek kişilik doğum üniteleri ile gebenin istediği, uygun bir refakatçi ile kendilerini rahat, ev ortamında hissedebilmeleri, hareket özgürlüğü sağlamalarına yönelik alanlar oluşturulduğunu hatırlattı.
Sağlık Bakanlığından bir heyetin denetlediği Kozluk Devlet Hastanesi'nin, "Anne Dostu Hastane" unvanı almaya hak kazandığını anımsatan Sünger, şunları kaydetti:
"Anne ve anne adayları için oluşturulan fiziki mekanlarla normal doğumun özendirilmesini, doğumdan sonra anne ve bebeğinin bir an evvel buluşmasını sağlayarak bağlılığı ilk andan itibaren oluşturmayı hedefliyoruz. Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının en temel hakkıdır. Tüm eğitimler ulusal standartlara uygun hazırlanmaktadır. Mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmakta, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmaktadır."
Hastanede doğum yapan Kezban Koç (37), hastanedeki sağlık hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bebeği ile sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.
Koç, "Ortam çok rahat, personel bilinçli. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.
04 Aralık 2018 Salı 16:50