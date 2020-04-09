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Kozluk'ta 2 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Batman'ın Kozluk ilçe merkezinde 2 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

09.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:14
Kozluk'ta 2 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Batman 'ın Kozluk ilçe merkezinde 2 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.


Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Tepecik Mahallesi 1011. Sokaktaki 20 ve 30 numaralı adreste bulunan iki binanın korona virüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 9 Nisandan itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği ve karantina sürecinin hali hazırda devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Alınan tedbirler kapsamında alınan kararlara uymayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası verilecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesine göre işlem yapılacaktır" denildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Tepecik, Batman, Kozluk, 3. Sayfa
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