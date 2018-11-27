Kozluk'ta 35 Bin Fıstık Fidanı Dağıtıldı

Batman
'ın Kozluk
ilçesinde 35 bin fıstık fidanı dağıtıldı.
Kapama meyve bahçesi sayısını artırmak, çiftçilerin tarımsal gelirini yükseltmek, dağlık ve engebeli arazilerin tarıma kazandırılması ve göçün önlenmesini sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün geliştirdiği "Fıstıkçılığı Geliştirme Projesi" kapsamında fıstık fidanı dağıtılıyor.
Kozluk Kaymakamı Osman Bilici
, yaptığı konuşmada, çiftçiye yüzde 70 hibe ile dağıtılan fidan sayesinde fıstıkçılığın gelişeceğini söyledi.
Fidan dağıtım programına, Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kiyas, Kozluk Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmail Hakkı Sağlam
da katıldı.
Batman,Kozluk