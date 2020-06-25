Kozluk'ta arıcıları destekleme ve geliştirme çalışmaları başladı

Kozluk ilçesinde istihdamı artırmak ve ilçe ekonomisini canlandırmak amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresince desteklenen arıcılık projeleri kapsamında yapılacak çalışmalar ve faaliyetler ile ilgili fizibilite çalışmaları yapıldı.

25.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:59
Kozluk ilçesinde istihdamı artırmak ve ilçe ekonomisini canlandırmak amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresince desteklenen arıcılık projeleri kapsamında yapılacak çalışmalar ve faaliyetler ile ilgili fizibilite çalışmaları yapıldı.
Kozluk Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen arıcılığa ilişkin projeler kapsamında yapılacak çalışmalar, Kaymakamı Osman Bilici, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Hakkı Sağlam ve Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Barış Doyar tarafından incelendi.
Kaymakam Bilici, ilçede arıcılığın geliştirilmesi ve özendirilmesi konusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde Kaymakamlık koordinesinde 3 proje hazırlandığını, bu projelerden 2'sinin desteklendiğini söyledi.
Bilici, şöyle devam etti:
"Bu projelerimiz kapsamında 30 arıcımıza 20'şer arılı kovan teslim edeceğiz. Bununla beraber organik arıcılık nasıl yapılacağına ilişkin bilgilendirme yapılacak. Hem organik arıcılığı öğrenmelerini hem de geçim kaynaklarını sağlamalarını teşvik edeceğiz. Bir diğer projemizde 10 arıcımıza içerisinde ranzası lavabosu duşluğu ve 3 panellik güneş enerjisi bulunan konteyner vererek onların daha rahat şartlarda barınma ihtiyaçlarını sağlayacağız. Mereto Dağı'nın eteklerinde 2 bin 700 metre rakımda arıcılık faaliyeti yapan vatandaşlarımıza ulaşım sağladık. Her zaman var gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz." Kozluk’ta arıcıları destekleme ve geliştirme çalışmaları başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Osman Bilici, Kozluk, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Arda Kural, peçe takan kadınlar için ’Öcü’ diyen Hülya Avşar’a tepki gösterdi Haber
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek Haber
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Kastamonu’daki 514 yıllık Nasrullah Camii’ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi Haber
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Fatura tahsilatları 1 Temmuz’dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek Haber
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı Haber
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan’daki uçak kazasının nedeni ’koronavirüs’ çıktı Haber
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Haberler››Güncel››Kozluk'ta arıcıları destekleme ve geliştirme çalışmaları başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:23: Bu da 'Karadeniz usulü Survivor' - Haber 11:21: Eleşkirt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar temizlendi - Haber 11:19: Vali Funda Kocabıyık'tan hayvanseverlere mama desteği - Haber 11:19: Hekimhan Belediyesi'nden ilaçlama çalışması - Haber 11:19: Kızılay ekibinden Başkan Acar'a ziyaret - Haber 11:00: Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek - Haber 10:31: Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi - Magazin 10:25: Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi - Haber 09:44: Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi - Magazin