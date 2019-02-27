Kozluk'ta Atletizm Elemeleri Yapıldı

Kaynak: İHA

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 2019 yılı atletizmi geliştirme projesi Batman'ın Kozluk ilçe yarışları tamamlandı.Kozluk Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen eleme yarışlarına il merkezinden gelen hakemlerin gözetiminde yapılırken yarışmalara Kozluk merkez ve köy okullarından yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Yıldız ve minikler kategorisinde yarışan erkek ve kız atletler bin 500 ve 2 bin metrelik parkuru tamamlamak için kıyasıya yarıştı. Dört farklı kategoride yapılan yarışmalarda her grubun ilk 10 öğrencisi il elemelerine katılmaya hak kazandı.Yarışmalar sonunda dereceye giren atletlere Gençlik Merkezi'nde madalya töreni düzenlendi. Dereceye giren sporculara madalyalarını veren Kozluk Kaymakamı Osman Bilici başarılı atletleri tek tek tebrik ederek il elemelerinde de başarılı sonuçlarla dönmelerini beklediklerini istedi.Ödül törenlerinin ardından Batman Atletizm Federasyonu yetkililerince spora ve sporcuya gösterdikleri desteklerden ötürü Kaymakam Bilici'ye Petrolspor'un 72 numaralı forması hediye edildi.2019 yılı atletizmi geliştirme yarışları toplu çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - BATMAN