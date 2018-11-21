Kozluk'ta Bilgisayar Onarımına Eğitim Gönüllülerinden Destek

Kozluk
ilçesinde eğitimcilerin bozulan bilgisayarları eğitim gönüllülerince onarılıyor.
İlçede eğitimciler tarafından kurulan Eğitim Gönüllüleri Derneğince meslektaşlarının kullanamadığı bozulan bilgisayarlarına onarım desteği sunuluyor.
Dernek başkanı Hürriyet
Ortaokulu Müdürü Adem Yorulmaz, hizmet sunulmasında sivil toplum kuruluşlarının önemine değindi.
Hedeflerinin işi hem gönüllü hem de daha az maliyetle sürdürmek olduğunu anlatan Yorulmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle imzaladıkları bir yıllık protokol doğrultusunda ilçedeki bozuk bilgisayarları tamir edeceklerini aktardı.
Yorulmaz, ayrıca dernek olarak Batman
genelinde düzenleyecekleri etkinlik ile bir köy okulunu boyamak gibi renkli projeler de gerçekleştireceklerini belirtti.
Hürriyet,Kozluk
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:38