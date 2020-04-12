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Kozluk'ta bir bina ve köy karantinaya alındı

Batman'ın Kozluk ilçesinde iki binanın ardından bir bina ve 1 köy daha korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

12.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:17
Kozluk'ta bir bina ve köy karantinaya alındı
Batman 'ın Kozluk ilçesinde iki binanın ardından bir bina ve 1 köy daha korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için daha önce açıklanan Tepecik Mahallesi'ndeki 1011. Sokak'ta bulunan 20 ve 30 numaralı 2 binaya ek olarak, Tepecik Mahallesi 2009. Sokak'ta bulunan 46 numaralı tek katlı bina ile Konaklı köyünün karantinaya alındığı belirtildi. Bu alanlara tüm giriş çıkışların yasaklandığı bildirilen açıklamada, karara uymayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası verileceği ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesine göre işlem yapılacağı kaydedildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Tepecik, Batman, Kozluk, Güncel
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