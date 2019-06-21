Kozluk'ta eğitim ödülleri dağıtıldı

Batman
'ın Kozluk
ilçesinde eğitimde başarılı olanlara ödül verildi.Kozluk 29 Ekim
İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende, liderlik, örnek olay, akademik başarı, eğitim gönüllüsü, eğitim ortamının fiziksel yönden iyileştirilmesi, kültür, sanat, sportif ve mansiyon ödülü olmak üzere çeşitli kategorilerde kurum ve kişilere eğitim ödülü takdim edildi.
Etkinlikte, Kozluk
Kaymakamı Osman Bilici
'ye vizyoner liderlik ödülü verildi.
Kozluk Hürriyet
İlk ve Ortaokulu Müdürü olan Adem Yorulmaz, törende yaptığı konuşmada, amaçlarının ilçede eğitim öğretime katkıda bulunanları onurlandırmak olduğunu söyledi.