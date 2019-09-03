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Kozluk'ta engelliler için Hasankeyf gezisi düzenlendi

Kozluk'ta "Engelsiz Kalplere Dokunuş Projesi" kapsamında engellilere yönelik Hasankeyf gezisi düzenlendi.

03.09.2019 16:30 Kozluk'ta engelliler için Hasankeyf gezisi düzenlendi
Kozluk'ta "Engelsiz Kalplere Dokunuş Projesi" kapsamında engellilere yönelik Hasankeyf gezisi düzenlendi.
Yaşam Boyu Engelli Derneği'nce hazırlanan proje doğrultusunda gerçekleştirilen gezi sayesinde engelliler Hasankeyf ilçesini görmenin mutluluğunu yaşadı.
Dernek başkanı Hasan Çelik, yaptığı açıklamada, kendilerine bu desteği sunan başta İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Batman Valiliğine, Kozluk Kaymakamlığı olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Hasankeyf, Kozluk, Güncel

Kaynak: AA

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