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Kozluk'ta Gaziler Günü etkinliği

Batman'ın Kozluk ilçesinde Gaziler Günü münasebetiyle ilçemizde tören düzenlendi.

19.09.2019 16:02Kozluk'ta Gaziler Günü etkinliği
Batman'ın Kozluk ilçesinde Gaziler Günü münasebetiyle ilçemizde tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Kaymakam Osman Bilici, ilçe idare şube başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına kaymakamlık çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Kozluk Kaymakamı Bilici, törene katılan gazileri, şehit yakınlarını ve sivil toplum kuruluşlarını Kaymakamlık Makamı'nda ağırladı.

Programa katılan Kozluklu gaziler, terörle mücadelede girdikleri sıcak çatışmalardan anılarını anlattı.

Program Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Öğretmen Evi'nde gazi ve şehit yakınlarına verilen yemek ile sona erdi. - BATMAN

19 Eylül Gaziler Günü, Kozluk, Güncel

Kaynak: İHA

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