Kozluk'ta Genç Çiftçilere Destek

20 Kasım 2018 Salı 10:57



20 Kasım 2018 Salı 10:57

Kozluk ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında 12 aileye, 408 küçükbaş hayvan verildi.İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Hakkı Sağlam, yaptığı açıklamada, projenin tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin gelir düzeylerinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsaldaki genç nüfusun istihdamına katkı sağlaması için uygulandığını söyledi.Türkiye genelinde son üç yılda genç çiftçilere 11 milyon 730 bin lira tutarında hibe desteği sağlandığını belirten Sağlam, bugün de 12 aileye 408 küçükbaş hayvan dağıtıldığını kaydetti.