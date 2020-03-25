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Kozluk'ta gıda denetimi yapıldı.

Kozluk ilçesinde gıda denetimi yapıldı.

25.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:32
Kozluk'ta gıda denetimi yapıldı.
Kozluk ilçesinde gıda denetimi yapıldı.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerinde gıda ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmail Sağlam yaptığı açıklamada, halkın sağlığını koruma amacıyla iş yerlerinde gıda denetimlerini üst düzeye çıkardıklarını belirtti.

Sağlam, kontrollerde ekiplerin öncelikle toplu tüketim yerleri olmak üzere tüm gıda işletmelerinde çalışanların hijyen kurallarına uyup uymadığının denetlediğini kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kozluk, Sağlık

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