Haberler » Güncel » Kozluk'ta hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i anlama toplantısı düzenlendi - Haber

Kozluk'ta hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i anlama toplantısı düzenlendi

Kozluk İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen örgün eğitim ile hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i anlama eğitimi projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

21.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:58Kozluk'ta hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i anlama toplantısı düzenlendi
İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen örgün eğitim ile hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i anlama eğitimi projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.
Vali Hulusi Şahin başkanlığında Kozluk Yatılı Bölge Ortaokulunda yapılan toplantıya, Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, İl Müftüsü Turgut Erhan, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan ve Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak ile kurum müdürleri katıldı.
İlçe Müftüsü Hasan Serçe tarafından yapılan bilgilendirme sunumunun ardından proje kapsamında Kozluk'ta yürütülen çalışmalar aktarıldı.

Osman Bilici, Tepecik, Kozluk, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 15:37:06