Kozluk'ta Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Açıldı

Kozluk
ilçesinde heyelan dolayısıyla kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.
Alınan bilgiye göre, Yenidoğan
ile Yazılı ve Akçalı
köyleri arasında ulaşımı sağlayan yol gece yaşanan heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kozluk İlçe Özel İdare Müdürü Selahattin Aydın
, yol kapandığına ilişkin bilginin ulaşmasının ardından ekiplerin söz konusu yere giderek yaptığı çalışma sonucunda yolu ulaşıma açtığını belirterek,"Seçmenlerin rahat bir şekilde sandıklara ulaşıp oylarını vermeleri sağladık. Ekiplerimiz herhangi bir olumsuz durum karşısında derhal müdahale etmeye hazır durumda bekliyor." dedi.
Akçalı, Yenidoğan, Kozluk, Güncel
Kaynak: AA