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Kozluk'ta İlim-Der'den ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes

İlim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İlim-Der) tarafından Batman'ın Kozluk ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

31.10.2019 09:30Kozluk'ta İlim-Der'den ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes
İlim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İlim-Der) tarafından Batman'ın Kozluk ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.
Üç yol bölgesinde gerçekleştirilen dün başlayan kermeste gıda, giysi, ayakkabı, çeyizlik eşya, züccaciye, yöresel ev yemeklerinin yanı sıra kitap, kırtasiye ve oyuncaklar satışa sunuldu.
3 gün sürecek kermesten elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlanacak.
İlim-Der Şube Başkanı Abdulcelil Bala, her sene ihtiyaç sahibi öğrenciler ve ailelere yardım amaçlı kermes düzenlediklerini belirterek, ailelerin derneğin komisyonunca önceden belirlendiğini söyledi.
Bala, tüm vatandaşları kermesten alışveriş yapmak suretiyle fakir öğrencilere yardım yapmaya davet etti.

Batman, Kozluk, Güncel

Kaynak: AA

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