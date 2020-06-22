Kozluk'ta KHGB toplantısı

Batman'ın Kozluk ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı meclis olağan toplantısı ve birlik üye seçimi gerçekleştirildi.

Kozluk'ta KHGB toplantısı
22.06.2020 17:49 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:11
Batman'ın Kozluk ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı meclis olağan toplantısı ve birlik üye seçimi gerçekleştirildi.

Kozluk Kaymakamlığında Kaymakam Osman Bilici başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Selahattin Aydın, il genel meclis üyeleri ve birliğe üye köy muhtarları katıldı. Kaymakam Bilici'nin açılış konuşması ile başlayan toplantı, birliğin 2019 yılı kesin mizanının görüşülmesi ve birlik encümenliğine üye seçimi ile devam etti. Köylere Hizmet Götürme Birliğinde encümen olarak bir yıl süreyle görev yapacak il genel meclis üyeleri ve üye muhtarlar arasından gizli oy ve açık sayım ile yapılan seçimde, il genel meclis üyelerinden Feremez Tosunpınar ve Ayhan Akın, birliğe üye muhtarlardan Akçalı köyü muhtarı Yakup Öter ve Samanyolu köyü muhtarı Cevdet Avcı birlik encümenliğine üye olarak seçildi.

Yapılan toplantı ve seçimin sonunda Kaymakam Bilici, geçen dönem Köylere Hizmet Götürme Birliğinin güzel hizmetlere imza attığını, gelecek dönemde de yine güzel hizmetlerin yapılacağını belirterek, eski üyelere yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve yeni üyelere de yapacakları hizmetler için başarılar diledi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Köylere Hizmet Götürme Birliği, Osman Bilici, Batman, Kozluk, Güncel, Haber

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