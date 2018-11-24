Kozluk'ta "Mevlid-i Nebi" Etkinliği

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:24



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:24

Kozluk İlçe Müftülüğü tarafından "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi.Kozluk'ta bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Zeki Sayar, İl Müftüsü Turgut Erhan, Kaymakam Osman Bilici, İlçe Müftüsü Hasan Serçe, kurum yöneticileri, sivil toplum kuruluş ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Mevlid-i Şerif okundu, Kur'an kursu öğrencileri şiir ile ilahiler seslendirdi.Daha sonra Sayar, "Hz.Muhammed ve Gençlik" temalı konuşma yaptı.İlçe Müftülüğünce, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında liseler arası düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği etkinlik, duaların okunmasıyla sona erdi.