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Kozluk'ta nefes kesen kurtarma operasyonu

Batman'ın Kozluk ilçesinde kayalıklardan düşen güvenlik korucusu, AFAD ve UMKE ekiplerinin 100 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

19.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:59Kozluk'ta nefes kesen kurtarma operasyonu
'ın ilçesinde kayalıklardan düşen güvenlik korucusu, AFAD ve UMKE ekiplerinin 100 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün sabah saat 11.00 sularında Kozluk ilçesine bağlı Akçalı köyü Yedikardeş mevkiinde meydana geldi. Avlanmak için kayalıklara tırmanan Bedri A. (28) dengesini kaybederek yaklaşık 200 metrelik kayalıklardan yuvarlandı. Sarp kayalık ve zor arazi şartlarında, düştüğü yerde mahsur kalan güvenlik korucusuna saatler sonrasında ulaşıldı. 15 kişilik jandarma komanda timi, 20 güvenlik korucusu, AFAD ve UMKE ekipleri, 10 saat süren kurtarma operasyonu sonucu ulaştığı güvenlik korucusu, sedye yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

Başında ve kolunda kırıklar bulunan Bedri A. ambulansla Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan güvenlik korucusu, ileri tetkik ve tedavi için Batman'a sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - BATMAN

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Batman, Kozluk, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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