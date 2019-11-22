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Kozluk'ta öğretmenler için doğa yürüyüşü

Kozluk ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenlere yönelik doğa yürüyüşü düzenlendi.

22.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:48Kozluk'ta öğretmenler için doğa yürüyüşü
ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenlere yönelik doğa yürüyüşü düzenlendi.
Ara tatil kapsamında düzenlenen yürüyüş Kozluk Merkez Anadolu Lisesinden başladı ve Angebire piknik alanında sona erdi.
Yürüyüş sonunda öğretmenlere çay ve simit ikramında bulunuldu.
Yürüyüşe, Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selim Kasacı, İlçe Emniyet Amiri Umut Tazecan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Kaymakam Bilici, öğretmenlerin öğrenciler için rol model olduğuna işaret ederek, bu nedenle sporla barışık olmaları gerektiğini söyledi.
Öğretmenliğin sadece okumak ve okutmaktan ibaret olmadığını dile getiren Bilici, eğitimcilerin çevre, doğa ve sporla da barışık olmasının önemine değindi.

Kozluk, Güncel

Kaynak: AA

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