Kozluk'ta okul bahçesinde sebze ve meyve yetiştiriliyor

Kozluk'ta köy okulunda sebze ve meyve yetiştiriliyor.

16.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:47
Kozluk'ta köy okulunda sebze ve meyve yetiştiriliyor.
Çayhan Köyü İlkokulu Müdürü Murat Işık koronavirüs salgını dolayısıyla verilen arada okulun bahçesinde sebze ve meyve üretimine başladıklarını söyledi.
Uygulamanın öğrencilerin toprakla buluşması adına önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Işık, şöyle konuştu:
"Burada çocukların boş zamanların değerlendirmeleri ve tarıma olan yatkınlarının arttırılması amaçladık. Bahçemizde patates, yeşil soğan, kavun, karpuz, salatalık, domates, biber ve patlıcan yetiştiriyoruz. Üretilen sebzelerden yemek yapıp gelen misafirlerimize ikramda bulunacağız. Ayrıca dar gelirli öğrenci ailelerine ikram dağıtacağız." Kozluk’ta okul bahçesinde sebze ve meyve yetiştiriliyor

Kaynak: AA

Etiketler: Murat Işık, Çayhan, Kozluk, Güncel, Haber

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