Kozluk'ta Otizmli Çocuklara Özel Sınıf

Batman
'ın Kozluk
ilçesindeki Selahaddin Eyyubi
İlkokulunda eğitim gören otizmli çocuklar için özel sınıf oluşturuldu.
Okulda düzenlenen programa, Kozluk Kaymakamı Osman Bilici
ve eşi Filiz Bilici, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak
, Şube Müdürü Bilgiye Pala, öğretmen ve öğrenciler katıldı
Kaymakam Bilici, beraberindeki katılımcılarla otistik çocuklar için özel olarak dizayn edilen sınıfın açılış kurdelesini kesti.
Konuya ilişkin açıklama yapan öğretmen Kazım Soysal, otizimli bireylerin eğitiminde her türlü materyale sahip olduklarını belirterek, sınıfta dört otizim spektrum bozukluğu tanısı bulunan öğrenciye tam zamanlı eğitim verileceğini aktardı.
Soysal, öğrencilerin kas ile bilişsel ve sosyal becerilerine yarar sağlayabilecek materyallerin bulunduğunu dile getirerek, öğrencilerin diğer arkadaşlarından ayrılmadan aynı okulda eğitim görmelerinin önemli olduğunu, bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ettiklerini aktardı.
Güncel
Kaynak: AA