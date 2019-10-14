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Kozluk'ta "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi"

Kozluk ilçesinde 21 kişiye "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" verildi.

14.10.2019 16:34Kozluk'ta
Kozluk ilçesinde 21 kişiye "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" verildi.
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından Kozluk Kaymakamlık Proje Koordinasyon biriminde görev yapan 21 kişi 3 günlük eğitimin ardından sertifika aldı.
Kozluk Kaymakamlığı'nda düzenlenen törende Kaymakam Osman Bilici, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile DİKA Batman Yatırım Destek Ofisi Temsilcisi İbrahim Erin, kursiyerlere sertifikalarını dağıttı.
Altındağ, DİKA'nın eğitim, sağlık ve tarım başta olmak üzere çeşitli alanlarda hazırlanan projelere destek sunduğunu söyledi.

Dicle Kalkınma Ajansı, Kaymakamlık, Kozluk, Güncel

Kaynak: AA

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