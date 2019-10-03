Haberler » Güncel » Haber

Kozluk'ta "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisi

Kozluk ilçesinin Yedibölük köyündeki ilkokulda, TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı.

03.10.2019 10:58Kozluk'ta
Kozluk ilçesinin Yedibölük köyündeki ilkokulda, TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı.
Yedibölük İlkokulu bahçesinde düzenlenen bilim şenliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, Şube Müdürü Bilgiye Pala, AR-GE biriminden de Resul Kara ve Kemal Altuner ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Şenlikte 10 proje sergilendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, beraberindeki katılımcılarla şenlikte sergilenin projeleri inceledi.
Toprak, öğrencilerin kendilerini ifade etmedeki yeteneklerini ve projelerdeki hakimiyetlerini tebrik ettiğini belirterek, öğretmenleri de bu çalışmalar dolayısıyla takdir ettiğini, bu başarıların devamını dilediklerini söyledi.

Ömer Toprak, Kozluk, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:16 AK Parti İl Başkanı Aydın'dan "Recep Gürkan" tepkisi
19:15 Kağıthane'de bir polis silahını temizlerken meslektaşını vurdu
19:15 İçişleri Bakanı Yardımcısı Aksoy: "Anneler artık ağlamayacak"
19:15 Dini değerlere, devlete ve şehitlere hakaret eden şahıs yakalandı
19:15 Fransa İçişleri Bakanı Castaner, saldırı yerini ziyaret etti
19:15 Gaziantep öğrenci servisi ve 2 araç çarpıştı 6 yaralı
19:14 AFAD bir ayda bin 227 kişiyi kurtardı