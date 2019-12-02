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Kozluk'ta "Yolumuzu aydınlatan yıldızlar" programı

Batman'da Peygamber Sevdalıları Vakfı 'nca "Yolumuzu aydınlatan yıldızlar" programı düzenlendi.

02.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:28Kozluk'ta
'da Peygamber Sevdalıları Vakfı 'nca "Yolumuzu aydınlatan yıldızlar" programı düzenlendi.
Vakıf koordinatörü Abdülcelil , 29 Ekim Konferans Salonunda düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda yaptığı konuşmada, "Etkinliklerdeki gayemiz ve amacımız Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Rabbimizin rızasını kazanma yolunda Peygamber Sevdalıları yoğun çaba göstermektedir. Asırlardır İslam ile şereflenmiş, İslam'ı hayatının ve kültürünün bir parçası haline getirmiş olanlara desteğini daima sürdürmektedir." dedi.
Vaiz Emrullah Uysal ise Sad bin Ebi Vakkas'ın yaşamında kesitler sunarak, "Müslüman olduğu zaman tavizsiz İslami bir hayat yaşadı. Ne müşriklerin kılıcından korktu, ne tehditlerinden dolayı döndü ve ne de annesinin duygusallığından etkilenip döndü. Her şartta bizlerin de bu aziz dinden taviz vermememiz, iman ve akidemizden dönmememiz gerekir." diye konuştu.

29 Ekim, Batman, Bala, Güncel

Kaynak: AA

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