"Kozmetiğe kadınlar aylık ortalama 200-210 TL, erkekler ise 70-100 TL arasında para harcıyor""Kozmetik sektörü şu anda gıda sektöründen önce geliyor""Erkekler, son 2-3 yıl içerisinde kişisel bakımını gittikçe artırdı"İSTANBUL - İş adamı Servet Şerifoğlu, "Cilt bakımının ortalama aylık maliyeti 150-200 TL arasında. Saç bakımı da aynı rakamlar düzeyinde seyrediyor. Türkiye 'de ortalama olarak baktığımız zaman kozmetiğe kadınlar aylık 200-210 TL, erkekler ise 70-100 TL arasında para harcıyor" dedi.Kozmetik alanında faaliyet gösteren URAW Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu, sektöre dair önemli açıklamalarda bulundu. Şerifoğlu, Türkiye'de kadınların ve erkeklerin kozmetiğe ayırdıkları parayı açıklarken, erkeklerin de en az kadınlar kadar kozmetiğe önem verdiklerini söyledi. Şerifoğlu, merdivenaltında üretilen taklit ürünlere dikkat çekerken, ürettikleri mavi serumun taklitlerinin fazla olduğunu söyledi. Kozmetik sektörünü gıda sektörünün önüne geçtiğini vurgulayan Şerifoğlu, sektörün Türkiye'deki büyüklüğünü 3,5 milyar dolar olduğunu söyledi. Ayrıca Şerifoğlu, URAW Kozmetik olarak yüzde 100 yerli marka olduklarını, Avrupa ve ABD'ye ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti."Kozmetik ürünlerinde belgeler dışında kullanıcı yorumlarına dikkat etmek gerekir"Kozmetik ürünün kalitesini nasıl anlaşılacağı konusunda bilgilendirme yapan Servet Şerifoğlu, "Prosedürlere göre belgelerin alını alınmadığı takip edilmeli. Kullanıcı yorumlarına da dikkat edilmeli. İnsanlar bu ürünleri aldıklarında ne kadar memnun kalmışlar, bunu da iyi araştırmak gerekiyor. Bunlar iyi analiz edilmesi lazım. Güvenirlik için sadece belgede kalmamak gerekir. Kaç kişi kullanmış ve ne sonuç almış, bunlara bakmak lazım. Ürünlerin fiyatlarına bakmamak lazım. Artık teknoloji çağındayız. İnsanlar, aldıkları ürünlerden memnun kalıp kalmadıklarını sosyal medya üzerinden ya da şikayet edebilecekleri mecralar üzerinden gerekli şikayet ya da memnuniyetlerini yazıyorlar. Ürünleri kullanmadan önce bu araştırmaları yapmalarını tavsiye ederim. Kalitesiz ürünlerde karşılaştığımız sorunlar; ciltte yaralanmalar, alerjik reaksiyonlar, saçlarda dökülmeler ve buna benzer sorunlar. Daha farklı ürünler kullanılmışsa yine çok farklı zararlar oluşabilir" dedi."Kozmetiğe kadınlar aylık ortalama 200-210 TL, erkeler ise 70-100 TL arasında para harcıyor"Kişisel bakımın faturası değinen Şerifoğlu, "Bu durum kişinin bakım yapmak istediği bölgeye göre değişebilir. Cilt bakımının ortalama aylık maliyeti 150-200 TL arasında. Saç bakımı da aynı rakamlar düzeyinde. Türkiye'de ortalama olarak baktığımız zaman kozmetiğe kadınlar aylık 200-210 TL, erkekler ise 70-100 TL arasında para harcıyor" şeklinde konuştu."Kozmetik sektörü şu anda gıda sektöründen önce geliyor"Kozmetik sektörünün büyüklüğüne vurgu yapan Şerifoğlu, "Kozmetik sektörü şu anda gıda sektöründen önce geliyor. Gıda tüketiminden daha fazla kozmetik tüketimi var. Bunu 2017 ve 2018 yılı rakamlarına göre söylüyorum. Türkiye'de sektör büyüklüğü şu anda 3,5 milyar dolar seviyesinde. Her geçen yıl yüzde 5 ila 10 arasında büyüme sağlanıyor. Çünkü her geçen yıl insan sayısı artıyor. İnsanlar gittikçe bakıma önem vermeye başladılar. Türkiye'de 10 yıl önceki sayıya baktığımız zaman yaklaşık yüzde 50 gerileme vardı. Gün geçtikçe kozmetiğe olan ilgi alaka daha da fazla büyüyor" diye konuştu."Erkekler, son 2-3 yıl içerisinde kişisel bakımını gittikçe artırdı"Kadınların ve erkeklerin kozmetiğe olan ilgisini değerlendiren Şerifoğlu, "Kozmetik daha önce tamamen kadınlara yönelik bir sektörken, bugün erkeklerinde dahil olmuş olduğu sektör haline geldi. Erkekler bu konuda çok ciddi taleplerde bulunuyorlar. Erkekler an az kadınlar kadar ilgi gösteriyorlar. Erkeklerle kadınların kozmetiğe ilgisi şu an yüzde 50- yüzde 50 değil ama neredeyse birbirine yaklaşmış durumdalar. Erkekler, son 2-3 yıl içerisinde kişisel bakımını gittikçe artırdı. Kadınlarda özellikle cilt bakım ürünlerinde fazla artış var. Erkeklerde özellikle saç, sakal bakımı kozmetiğinde ciddi artış var" açıklamasında bulundu.Merdiven altı taklit ürünlere dikkatTaklit ürünlere dikkat çeken Şerifoğlu, "Firma olarak yapmış olduğumuz mavi serum, en çok taklidi yapılan ürünlerden biri. Çünkü en fazla başarıyı yakaladığımız, en fazla olumlu sonuç aldığımız ve çok fazla talep edilen bir ürün. Bu ürünün taklidini plastik şişelerde, basit ambalajlarda, ürünün arkasında bir firma adı olmayan, barkod numarası olmayan, Sağlık Bakanlığı onayı olmayan ve açık adres bildiremeyen şekilde yapıyorlar. Kullanıcılar bunlara dikkat etmeli. Taklit ürünlerde bu saydığımız göstergeler olmaz. Kullanıcılar, ürünleri heyecanla almak yerine öncelikle araştırma yapmalarını tavsiye ederiz. Neticede sağlık ürününden bahsediyoruz. Sosyal medyadan, yazılı medyadan ve görsel medyadan bununla ilgili ciddi savaşlar verdik. Vermeye de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı."Avrupa'nın tamamına ve ABD'nin bir kısmına satışlarımızı gerçekleştirmekteyiz"Kozmetik sektöründe yerli firma olduklarını dile getiren Şerifoğlu, şöyle konuştu: "Yerli ve milli firmayız, yüzde 100 yerli sermaye ile kurulduk. Avrupa'nın tamamına ve ABD'nin bir kısmına satışlarımızı gerçekleştirmekteyiz. Türkiye'de kısa sürede tanındık. Avrupa'da da yükselen ivmemiz var. ABD pazarına yeni girdik, 1 aylık bir süreç oldu. Oradaki insanların ürünlerimizden ciddi anlamda memnuniyetleri söz konusu. Kısa süre içinde tüm dünyada tanınan marka haline gelmeyi hedefliyoruz. Kozmetik mağazanın ya da birçok eczanenin raflarına baktığımız zaman ürünlerin yabancılara ait olduğunu görüyoruz. Yerli ve milli sermaye ile üretilmiş değil, tamamen Türkiye'ye ithal edilmiş yabancılara ait markalar. İşe başlarken amacımız, yerli ve milli marka olarak o raflarda yerimizi almak, Türkiye'nin kozmetik ürün ihtiyacını kendi topraklarımızda sağlıklı ve kaliteli şekilde sunmak. Bunu başarmak adına büyük yol aldık, şimdi Avrupa ve ABD'ye açıldık".