Kozmetik sektörünün en büyük Fuarı'na Bakanlık desteği

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği Fuar'a, Ticaret Bakanlığı'ndan da destek geldi.

Türkiye'de her yıl önemli büyüme kaydeden kozmetik sektörü, ülke ekonomisine katkısını giderek artırıyor. Kozmetik sektörü 2019'un ilk 9 ayında yüzde 26 büyürken, 2019 sonunda pazar büyüklüğü beklentisi 14 milyar TL'ye ulaştı. Sektördeki gelişmeye paralel olarak her yıl iddiasını büyüten BeautyEurasia Fuarı, artan katılımcı sayısı ve oluşturduğu iş hacmiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl kozmetik ve güzellik fuarı olarak T.C Ticaret Bakanlığı tarafından ilk kez destek kapsamına alınan BeautyEurasia2020 yılı için de destek alan tek kozmetik ve güzellik fuarı oldu. Geçtiğimiz yıl 15'incisi düzenlenen BeautyEurasia, katılımcıları için 420 milyon Euro'luk iş hacmi yaratmıştı.

Türkiye ekonomisinin taşıyıcı sektörleri için düzenlediği fuarlar ile her yıl binlerce yabancı yatırımcıyı yerli iş ortakları ile bir araya getiren Hyve Group'un 18-20 Haziran 2020'de düzenleyeceği 16. BeautyEurasia Fuarı için T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan destek haberi geldi. Uluslararası özelliği bulunan çeşitli sektörlerdeki fuarlara destek veren Ticaret Bakanlığı, 2020 yılında da desteğini sürdürme karar verdi. Geçtiğimiz yıl ilk defa güzellik ve kozmetik sektörünü desteği kapsamına alan T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bu kararı ile BeautyEurasia, yüzde 50 destekten yararlanan ilk ve tek kozmetik ve güzellik fuarı olma konumunu koruyor.

16. Uluslararası Kozmetik, Güzelik, Kuaför Fuarı BeautyEurasia, 15 yıldır olduğu gibi 2020 yılında da katılımcılarına uluslararası alıcılar ve sektör uzmanları ile buluşma, katılımcıların ürünlerini geniş kitlelere tanıtma ve yeni iş ortaklıkları kurabilme fırsatını sunmaya devam ediyor. Şimdiden katılım oranının yüzde 65'e ulaştığı fuar, 2019 yılında 36 ülkeden 374 katılımcı firmayı ve 130 ülkeden 11.786 profesyonel ziyaretçiyi ağırlamıştı.

15'İNCİ YILDA 420 MİLYON EURO'LUK İŞ HACMİ

BeautyEurasia'nın 2020 yılı hedefleri hakkında bilgiler paylaşan BeautyEurasia Fuar Direktörü Filiz Mehmedova, "Türkiye ve Avrasya Bölgesi'ndeki tecrübe ve uzmanlığımızı, grubumuzun mevcut güçlü küresel ağı ile birleştirerek sektörün gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu yıl da Ticaret Bakanlığı'mızın desteğiyle sektörde yer alan farklı paydaşları bir araya getirerek, yüzlerce katılımcı ve ziyaretçinin endüstride yer alan gelişmelerden haberdar olmasını sağlayacağız. 20-22 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz fuar ile geçtiğimiz yıl 11 bini aşan ziyaretçi sayımızı arttırarak sektöre daha fazla katkı sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca 3 senedir başarıyla yürüttüğümüz VIP Alım Heyeti Programı'na bu yıl da yer vereceğiz. Geçtiğimiz yıl 15'incisi düzenlenen Fuar kapsamında bir araya gelen katılımcılar, 3 günde 420 milyon Euro'luk iş hacminden yararlanma imkanına erişerek yeni iş birliklerine imza attı. Hedef bu yıl BeautyEurasia'nın oluşturacağı iş hacmini rekor seviyeye taşımak' dedi.

VIP Alım Heyeti programı ile uluslararası alandan çok sayıda bireysel katılımcıya imkân tanıdıklarını vurgulayan Mehmedova, 2019 yılında bir önceki yıla göre uluslararası ziyaretçi sayısını yüzde 51 oranında artırmayı başardıklarını ifade etti. Mehmedova şöyle devam etti: "Hedefimiz, bu ivmeyi 2020'de de sürdürmek. Fuarımızda; üreticiler, tedarikçiler ve çok sayıda uluslararası üst düzey alıcı ile bir araya gelerek yeni tedarik sağlama, iş geliştirme ve ortaklık kurma imkânı buluyorlar. Türkiye, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu), Orta Doğu, Avrupa ve Latin Amerika'dan sektördeki çok sayıda VIP alıcı, Hosted Buyer alanında katılımcılarla tanışmaları için bu yıl da davet edilecek."

KOZMETİK PAZARI İLK 9 AYDA YÜZDE 26 BÜYÜDÜ

Sektör rakamlarına da değinen Mehmedova; 2019 yılının ilk dokuz aylık döneminde kozmetik iç pazarın nominal olarak yüzde 26 büyüdüğünü, geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında 8,35 milyar TL iken 2019 yılının ilk dokuz ayında ise 10,5 milyar TL'ye ulaşan rakamların umut verici olduğunu söyledi. Mehmedova şunları söyledi: "Rakamlara baktığımızda kozmetik iç pazarında reel olarak yüzde 13'e yakın bir genişleme olduğunu görüyoruz. İlk dokuz ayda geçen yıla göre kozmetik ürünleri fiyatlarının yaklaşık yüzde 14 artması, bu artışa rağmen iç pazarda reel olarak artış gerçekleşmesi olumlu bir gösterge."

KOZMETİKTE İHRACAT YÜZDE 5,5 ARTTI

2019 yılının ilk dokuz ayında kozmetik ürünleri ihracatı yüzde 5,5 artarak 1,36 milyar dolarlık hacme ulaştı. Yılın ilk çeyreğindeki daralma sonrası agresif pazarlama faaliyetlerinin ihracat performansını olumlu etkilemeye başladığını belirten Mehmedova, "Kozmetik ürünleri ithalatında ise iç pazardaki toparlanma ve döviz kurlarındaki durağanlık ile gerileme yavaşlamaya başlayıp, 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 25,5 gerilerken, 2019 yılının ilk dokuz ayında gerileme yüzde 15,4'e indi," dedi.

YURTİÇİ KOZMETİK PAZAR HACMİ 14 MİLYAR TL'YE ULAŞACAK

2019 yılı sonunda yurtiçi kozmetik pazarının yüzde 23 ila 25 arasında büyüyerek 14 milyar TL'ye ulaşmasını beklediklerini paylaşan Mehmedova, tüketici güvenindeki toparlanma ile hane halklarının ertelenmiş talebinin piyasaya geri döndüğünün altını çizdi. Mehmedova, 2019 yılında ise ihracatın yüzde 5 ila 6 seviyesinde artmasının beklendiğini, bu alandaki rakamın ise 1,9 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü paylaştı.

Dünyanın dört bir yanından üretici ve tedarikçilerin ürün, hizmet ve teknolojilerini ziyaretçilere sunduğu BeautyEurasia 2020 yılında üç gün boyunca katılımcı ve profesyonel ziyaretçilerine eksiksiz bir fuar deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Avrasya pazarına açılan en önemli kapılardan biri olan fuar, 2020 yılında da düzenlenecek VIP Yurt Dışı Alım Heyeti programı ile yerli yabancı sektör profesyonellerine yeni iş ve iş birliği fırsatları sunmayı sürdürüyor.