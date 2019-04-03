Kozmik Yaralar, Yeniden Perdelerini Açıyor

Güneş Sayın ve Çağrı Şensoy'un yönettiği, Miray Beşli ve Yusuf Akgün'ün başrollerini paylaştığı Kozmik Yaralar 12, 26 ve 27 Nisan'da tiyatro severler için yeniden sahneleniyor. Uzay boşluğunda travmaların bir araya getirdiği iki insanı konu alan oyun izleyicisine unutulmaz anlar yaşatıyor.Zeynep Erdem'in sahne ve kostüm tasarımını gerçekleştirdiği oyunun, ışık tasarımı Emir Uğurçağ'a ait.

İki kozmik yaralının kaçış öyküleri üzerinden anlatılan oyunda biri kendini toplumdan soyutlayan, diğeri de kozmik yarasına yokmuş gibi davranarak yaşayan iki farklı insanın perspektifinden aktarılıyor.

'Aslında kanama durmuştur, yara aktif değildir. Yani öyle bakarken içinizin kalkacağı türden değil. Ama öyle bir haldedir ki, yanma, irin, ince sızı, sürekli kaşınıp duran, incecik yara kabuğunun altında, bütün potansiyelleri ile yaşamaya devam eder, kanamanın pusuda olduğunu bilirsin.'

Alaska'da bir ahırda karşı karşıya gelen bu iki insan bütün yaralarını açıkça görüyor. Aynı kıtanın iki ayrı ucundan, iki yaralı insan Harry ve Rossanna yaralarından saklanmak için tesadüfen buluştukları bir odada da hiçliğin ortasında bütün yaralarını görüyorlar.

Kaynak: Bültenler