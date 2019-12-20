KPDK artık gündem belirleyecek

Memur-Sen'in önerisiyle artık Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantıları öncesinde Memur-Sen Konfederasyonu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulacak komisyon tarafından KPDK'nın gündemi belirlenecek.



Memur-Sen'in geçmişte gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantıları ve toplu sözleşme görüşmelerinde sunduğu "KPDK gündemli olarak icra edilsin" önerisi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından kabul edildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın masaya taşınan taleplere rağmen sonuç üretmeyen KPDK'nın işlevinin artırılmasına, taleplerinin hayata geçirilmesine yönelik olarak dile getirdiği KPDK toplantısının gündemli olarak icra edilmesi 2020'de hayata geçecek. Memur-Sen Konfederasyonu, Memur-Sen'e bağlı sendikalar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulacak komisyonla 2020 Mart ayında toplanacak olan KPDK'nın gündemi. Şubat ayında yapılacak teknik çalışmayla belirlenecek ve kamu görevlilerinin ivedi çözüm beklediği sorunlar öncelik sırasına göre gündeme alınacak. Bununla birlikte komisyon, ihtiyaca binaen sürekli toplanabilecek, toplu sözleşmeye dair hazırlık yapabilecek ve diğer kamu kuruluşlarıyla da irtibatlı olacak.



Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 2018'in Aralık ayında gerçekleştirilen KPDK toplantısında, "Kurul toplantısının tarihinin ve gündeminin tarafların ortak çalışmasıyla belirlenmesi ve KPDK gündeminin davet yazısıyla birlikte hem taraflarla hem de kamuoyuyla paylaşılması gerekir. Böylesi bir süreci işletmek ve sonucu üretmek varlığıyla önemli olan KPDK'nın yaptıklarıyla, kararlarıyla, kazanım üretme heyecanıyla değerli olmasına da hizmet eder. Bu nitelikleri haiz KPDK, kamu yönetimi, kamu personel sistemi, kamu görevlileri ve kamu görevlileri sendikacılığı zemini açısından katılımcı kurguyla, etkili sosyal diyalogla sorunu gören, çözüm üreten, vizyon geliştiren bir çalışma hayatı platformu olarak konumlandırılmış olur" demişti. - ANKARA

Kaynak: İHA