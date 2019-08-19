KPM kerem piker mimarlık SAO PAULO MİMARLIK BİENALİ'NDE

İstanbul'un tarihi mekanlarındaki otoparkları araştıran proje Brezilya yolcusu

KPM kerem piker mimarlık tarafından fotoğraf sanatçısı Emre Dörter'in ve mimar Ekin Erar'ın iş birliği ile hazırlanan IPL araştırma projesi, bienalde sergilenecek 50 proje arasında yer alıyor.

12. Sao Paulo Mimarlık Bienali (IABSP), Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde yer alan ve modern mimarlık tarihinin ikonik yapılarından birisi olarak gösterilen CCSP-Sao Paulo Kültür Merkezi içerisinde 10 Eylül-9 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenecek. Bienal'in küratörleri Vanessa Grossman, Charlotte Malterre-Barthes ve Ciro Miguel, 12. Bienalin temasını 'Everyday' (Her gün/Gündelik) olarak belirledi. Bienale katılmak için dünyanın farklı ülkelerinden yapılan 760 adet proje başvurusunu değerlendiren seçici kurul, yaklaşık 50 projeyi sergilenmeye değer buldu.

KPM Kerem Piker Mimarlık tarafından fotoğraf sanatçısı Emre Dörter ve mimar Ekin Erar'ın iş birliği ile hazırlanan IPL (Informal Parking Lots of İstanbul) isimli araştırma projesi, seçilen 50 projenin arasında yer aldı. IPL aynı zamanda Türkiye'den Sao Paulo Mimarlık Bienali'ne davet edilen ilk proje olma özelliğini taşıyor. KPM kerem piker mimarlık IPL çalışma grubu Alev Işık, Baran Aybars, Behice Özer, Berk Hot, Bilge Ay, Duygu Bingül Aydın, Kerem Piker, Miray Türkoğlu, Öykü Şimşek ve Sinem Burhan'dan oluşuyor.

Otoparklar gündelik hayatın ürettiği birer altyapı projesine dönüşüyor

İstanbul'da otoparkların mimari bir tasarım problemi olduğunu vurgulayan KPM Mimarlık'ın kurucusu Kerem Piker, "Mekanik çözümlerin pahalı altyapı sistemleri, tarihi kentlerde yıkmadan yapmayı mümkün bırakmayacak kadar zorlayıcı bir otopark planlama politiğine yol açıyor. Kent, özellikle de tarihi kent, içerisinde otopark barındıracak şişmanlıkta boşluklara sahip olmayacak kadar değerli; bir başka deyişle otoparkın mekân ekonomisi bu kez kentin mekânsal ekonomisine yenik düşüyor. İstanbul'da gündelik hayat, irrasyonelin rasyonelleştirilebilmesi diyebileceğimiz özgün çözümleri üretmek konusunda son derece mahir. Salt iki 'vale' ile yönetilen açık alan otoparkları (INFORMAL PARKING LOT _ IPL), kentin en kritik bölgelerinde yer alan parsel artıklarını içerisine rasyonel bir otopark sığdırmanın fiziksel olarak neredeyse imkansız, mekan ekonomisi açısından ise anlamsız olduğu noktalarda birer otopark vahasına dönüştürebiliyorlar. Hiçbir zaman otopark olarak tarif edilmemiş, planlanmamış, projesi dahi çizilmemiş bu şekilsiz parseller böylelikle gündelik hayatın ürettiği birer altyapı projesine dönüşüyorlar" dedi.

Sao Paulo Mimarlık Bienali'nin Kurumsal Destekçileri arasında Zürih ETH Üniversitesi, İsviçre Konfederasyonu Sao Paulo Konsolosluğu ve ASP yer alıyor. Bienalin Medya destekçisi Archdaily. Bienal, Sao Paulo Kültür Şehri programı ile CCSP işbirliğinde Brezilya Mimarlar Birliği tarafından gerçekleştiriliyor.