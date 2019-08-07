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KPMG: Küresel ekonomi toparlanmak için ortak zemin arıyor

KPMG Türkiye'nin raporunda, ticaret savaşları ve Brexit sürecinin küresel ekonomideki riskleri artırdığı ve Türkiye ekonomisinde dengelenmenin sürüdüğüne dikkat çekildi ve küresel ekonominin toparlanmak için "ortak zemin" aradığına işaret edildi.

07.08.2019 14:51 KPMG: Küresel ekonomi toparlanmak için ortak zemin arıyor
KPMG Türkiye'nin raporunda, ticaret savaşları ve Brexit sürecinin küresel ekonomideki riskleri artırdığı ve Türkiye ekonomisinde dengelenmenin sürüdüğüne dikkat çekildi ve küresel ekonominin toparlanmak için "ortak zemin" aradığına işaret edildi.
KPMG'nin hazırladığı ve yılın her üç aylık dönemine ilişkin makroekonomik göstergelerin değerlendirildiği Bakış'ın yeni sayısında, enflasyonun düşüş trendinde olduğu, ancak artan işsizliğin gelecek için sinyal verdiğine dikkat çekildi ve Merkez Bankası faiz indiriminin mevduat ve kredi faizlerine de "düşüş olarak yansıdığı" belirtildi.
KPMG Bakış'a göre, jeopolitik gerilimler, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ve Brexit küresel ekonomiyi tehdide devam ediyor. Bu belirsizlik, küresel finans piyasalarında kırılgan bir seyre neden oluyor.
Bakış'ta, küresel ekonomide kalıcı toparlanma sağlanması için dünya ticaretindeki korumacı eğilimleri geriletecek yeni bir uzlaşı zemini oluşması gerektiğine dikkat çekiliyor.
Türkiye ekonomisinde, yılın ilk yarısı enflasyon ve cari açıktaki iyileşme ile dengelenmenin devam ettiğini gösteriyor.



Türkiye, Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: DHA

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