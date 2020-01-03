KPMG-Türkiye'de birleşme-satın alma 15 yılın en düşüğünde (2)

Denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG, Türkiye 'de 2019'da birleşme ve satın alma işlemleri (M&A) hacminin, 2.9 milyar dolar ile son 15 yılın en düşük düzeyine gerilediğini açıkladı.KPMG Türkiye'nin bugün açıkladığı "KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri" raporuna göre, 2019'da Türkiye'de gerçekleşen birleşme ve satın alma işlemlerinde altyapı ve inşaat, endüstriyel üretim, otomotiv ve perakende sektörleri işlem hacmi olarak öne çıktı.

Rapora göre, 2019 yılının en büyük işlemi Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çinli şirketler konsorsiyumu tarafından 688.5 milyon dolara satın alınması oldu.

Raporda, "Yabancı yatırımlar ve birleşme ve satın alma işlemleri açısından 2019 çok pozitif olmasa da 2020 için kademeli iyileşme ile işlem hacimlerinin artacağını öngörüyoruz" denildi.

2019 yılında dünyanın ana gündemini oluşturan ; ABD – Çin ticaret savaşları, siyasi belirsizlikler, devam eden güvenlik sorunları, global anlamda yavaşlayan ekonomik büyümenin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu belirsizliklere dayanarak gerçekleştirdiği faiz indirim hamleleri ve İngiltere'nin AB'den çıkış sürecinin global ekonominin gidişatını belirleyen başlıca konular olduğu görüldü.

KPMG Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Müşfik Cantekinler, 2019'da 1 milyar dolar üzerinde gerçekleşen işlem olmaması nedeniyle, 2020'de öncelikli olarak 5 milyar dolar bandının aşılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin yüzde 5.0 büyüme hedefinin gerçekleşeceğine yönelik umutlarının olduğunu belirten Cantekinler, kurların stabil olması halinde yabancı yatırımcının Türkiye'ye yönleneceğini belirtti.

Rapora göre, Türkiye'de milyar dolar ve üzeri seviyede işlemlerin olmaması nedeniyle işlem hacmi azaldı, işlem sayısı ise 2018 yılına göre yükseldi. Değeri açıklanan işlem hacmi toplam 2.9 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yurt içinde yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin yatırımcıların iştahını ve işlem hacmini etkilediği görüldü.

2020 yılındaki birleşme ve satın alma işlemlerine ilişkin iyimser beklentiler korunurken, Merkez bankalarının düşük faiz politikaları, Türk varlıklarının yabancı para bazında değerlemelerinin tarihsel ortalamalarının altında yer alması ve Yeni Ekonomi Planı ile birlikte açıklanan öneriler ve tedbirler kapsamında ekonomik göstergelerdeki normalleşme süreci yatırımcı iştahını artırabilecek etkenler olarak öne çıkıyor. Öte yandan artan küresel ticaret ihtilafları ile ekonomik yavaşlama, olası ABD yaptırımları, Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki siyasi belirsizlik ve güvenlik sorunları da aşağı yönlü riskler olarak değerlendiriliyor.

Cantekinler, "2020 yılında da hem ekonomik seyrin hem de bölgesel gelişmelerin yatırım ortamı üzerinde belirleyici olacağını düşünüyoruz. Her ne kadar, hem doğrudan yabancı yatırımlar, hem de birleşme ve satın alma işlemleri açısından, 2019 yılının görece düşük olduğunu belirtmiş olsak da, 2020 yılı için iyimser beklentilerimizi korumakta ve kademeli iyileşme ile işlem hacimlerinin artacağını öngörmekteyiz" değerlendirmesinde bulundu.

" Altyapı ve inşaat sektörü hacim bazında ilk sırada yer alırken, teknoloji medya ve telekomünikasyon sektörü işlem adetlerinde öne çıktı.

"2019 yılı işlem hacmi açısından değerlendirildiğinde, birçok sektörün 2018 ve önceki yıllara göre ivme kaybettiği, işlem hacminde altyapı ve inşaat sektörünün, işlem sayısında ise teknoloji medya ve telekomünikasyon sektörünün öne çıktığı görüldü.

"İşlem adedinde önde olan teknoloji medya ve telekomünikasyon sektöründe ise iyzico'nun PayU tarafından 165 milyon dolar bedelle satın alınması işlemi öne çıktı.

"Finansal yatırımcılar 2018 yılında 41 işlem gerçekleştirirken, yarattıkları işlem hacminin toplam işlem hacmindeki payı yüzde 3.0 seviyesinde kalmıştı. Buna karşın, 2019 yılında toplam 78 işlem gerçekleştiren finansal yatırımcıların yaptığı işlemler, toplam işlem hacmindeki payını korudu.

"Sanovel'in azınlık hisselerinin York Capital ve diğer bazı uluslararası fonlar tarafından satın alınması, değeri açıklanmasa da 2019 yılındaki önemli finansal yatırımcı işlemlerinden biri oldu. Benzer şekilde Turkven'in sahip olduğu Mikro ve Zirve'nin, Mayıs 2019'da Paraşüt Yazılım'ın yüzde 100'lük hisse satın alımı, işlem değeri açıklanmasa da finansal yatırımcı işlemlerinde arasında öne çıktı.

"Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği birleşme ve satın alma işlem sayısı, geçmiş yıllar ile benzer şekilde 2019 yılında toplam 83 işlemle toplam işlem sayısının yüzde 35'i olarak gerçekleşti. Buna karşın 2019 yılında yabancı yatırımcılar toplam işlem hacminden yüzde 76'lık pay alarak, toplamda 2.2 milyar ABD doları işlem hacmi elde ettiler. Ayrıca, 2019 yılında en büyük ilk 10 işlemin 8'inin yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi de dikkat çeken bir diğer nokta oldu.

"2018 yılında şeker fabrikaları ve EÜAŞ'a ait bazı hidroelektrik santrallerinin özelleştirmesiyle birlikte kamu kaynaklı işlemlerde önemli hareketlik yaşandı. 2019 yılında ise Yeni Ekonomi Programı kapsamında özelleştirmelerin yanı sıra Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) hizmet alım süreçleri ve diğer stratejik adımları ile kamuda değer yaratımı hedeflendi.

"TVF'nin, Borsa İstanbul'daki EBRD payını alarak pay ve temsil gücünü artırması ve Adabank'ın TMSF tarafından satışı bu yıl dikkat çeken diğer kamu kaynaklı işlemler oldu.

"TVF tarafından petrokimya, madencilik ve yerli kaynaklardan enerji üretim projelerine yapılacak yatırımlar, stratejik hedefler çerçevesinde kamu sigorta şirketlerinin TVF altında birleştirilmesi ve TMSF'ye devredilen şirketlere ilişkin satış süreçlerinin başlaması işlem hacmini artırabilecek etkenler arasında yer alıyor.

"KPMG Türkiye'nin hazırladığı rapora göre, 2020 yılında endüstriyel üretim ve otomotiv, enerji ve doğal kaynaklar sektörlerinin öne çıkan sektörler arasında yer alması bekleniyor."

- İstanbul