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KPSS-2019/6 sonuçları açıklandı

2019/6: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

06.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:37KPSS-2019/6 sonuçları açıklandı
KPSS-2019/6: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Konuya ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklamada, "KPSS-2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Aralık 2019 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler" denildi. - ANKARA

KPSS, Güncel

Kaynak: İHA

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