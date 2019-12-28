KPSS-2019 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sözleşmeli personel temini için duyuru yapmıştı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde; 8 bin 845 kadrodan 3 bin 763'ü hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 475'i sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerleri alımı yapıldı. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS-2019/7 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı. 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan adayların, KPSS-2019/7 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı ve duyuru ÖSYM'nin internet adresindne erişime açıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını 27 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları için tıklayın...

Sağlık Bakanlığının boş kontenjanlarına; ortaöğretim mezunu 21 bin 5 aday, ön lisans mezunu 39 bin 813 aday, lisans mezunu 34 bin 409 aday başvurdu. Kontenjan sayıları ise sırayla; ortaöğretimde 830, ön linansda 3 bin 172, lisansda da 4 bin 843 şeklinde oldu.