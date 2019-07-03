KPSS 2019 sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2019 KPSS sınav giriş yeri sorgulama

KPSS lisans sınavı 14 Temmuz'da yapılacak ve adaylar heyecanla sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu? ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı için gerekli olan belgeler ve KPSS sınav tarihleri ile süreleri haberimizde.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ - ÖSYM AİS

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için başvuruları 3-15 Mayıs arasında tamamladı. 14 Temmuz tarihinde yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı için ÖSYM tarafından sınav yerleri henüz açıklanmadı.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA

Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek. Bu belgeler T.C. Kimlik/Y.U. numarası ve şifre ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce olmak üzere erişim sağlayabilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alıyor.

SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar, her oturum için o oturuma ait sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmak zorunda. Söz konusu belgede kişinin fotoğrafının olması zorunludur. Ayrıca, nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçerlilik süresi dolmamış pasaport olmalı.

KPSS SINAV TARİHLERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 14 Temmuz 2019, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 14 Temmuz 2019, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 20 Temmuz 2019, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye) : 20 Temmuz 2019, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 21 Temmuz 2019, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 28 Temmuz 2019, Saat: 10.15/ ÖABT İmam-Hatip Lisesi

Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav sonuç takvimine göre 2019 KPSS sonuçları, 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.