KPSS 2020 ne zaman? KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim, 2020 ÖSYM sınav takvimi - YDS, ALES, YKS ne zaman?

KPSS, ALES, YDS, YÖKDİL, YKS, TYT sınav tarihleri ÖSYM'nin internet adresinden erişimde. ÖSYM 2020 sınav takvimini yayımladı. Sınav ile geçen 2019 yılının ardından 2020 yılında da sınavların ne zaman yapılacağı netlik kazandı. Akademik alanda kariyer planlayan, dört yıllık bir lisans bölümünde eğitimine devam etmek isteyen tüm öğrenciler sınav tarihlerini araştırıyor. İşte, ÖSYM sınav takvimi 2020…

2020 YKS (TYT) NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından üç oturumda gerçekleşecek ve öğrencilerin üniversite hayalinin önemli bir aşaması olan YKS ilk oturumu olan TYT 20.06.2020 tarihinde yapılacak. Sınavın başvuruları da 06.02.2020 - 03.03.2020 arasında alınacak. İkinci (AYT) ve üçüncü (YDT) oturum, 21 Haziran'da olacak.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının birincisi 1 Mart'ta olacak. Sınav başvuruları 8 – 16 Ocak arasında yapılacak. YÖKDİL/2 ise 13 Eylül'de gerçekleşecek. 17 – 27 Temmuz'da da başvuruları yapılmış olacak.

2020 KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 2020 yılında 19 Temmuz'da, başvuruları ise 5 – 20 Mayıs'ta yapılacak. KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. gün sınavı 25 Temmuz, Alan Bilgisi sınavı 2. gün 26 Temmuz. 3. gün Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı da 9 Ağustos'ta hayata geçecek.

ÖSYM sınav takvimi 2020..

ALES SINAVI NE ZAMAN OLACAK?

Son düzenlemeyle yılda üç defa yapılmasına karar kılınan ALES sınavının ilki 3 Mayıs'ta olacak, başvuruları ise 13 – 23 Mart'ta alınacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı/2 de 20 Eylül'de öğrencilere ter döktürecek. Başvuruları 24 Temmuz- 6 Ağustos tarihlerinde yapılacak. ALES/3 sınavı 29 Kasım'da, başvuruları da 9 – 19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KPSS PUAN TÜRLERİ

Devlete memur alımlarında B Grubu ve A grubu gibi kadroların olması ve kadrolardan alınacak memurların farklı türde alanlardan alınması nedeniyle toplamda 124 tür bulunuyor. En çok bilinen ve alım yapılan puan türleri; P3, P10, P93, P94 ve P121'dir. Sırasıyla Lisans B grubu, Öğretmenlik, Ön lisans, Ortaöğretim ve Öğretmenlik(Özel Alan Bilgisiyle Sınava Girenler) şeklindedir. Diğer puan türleri genel olarak merkezi alımların dışında kalan ve kurumların ihtiyaçlarına göre alacakları personeli söz konusu puan türüne göre seçer. İşte en sık kullanılan puan türleri:

P93 - Önlisans/B grubu

P94 - Lise/B grubu

P3 - Lisans/A ve B grubu

P10/P121 - Eğitim mezunları: Öğretmenlik ve A grubu

P122 - Lise/İmam alımları

P123 - Önlisans/İmam alımları

P124 - Lisans/İmam alımları

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