KPSS A Grubu ve ÖABT sınav giriş belgeleri açıklandı! ÖSYM AİS KPSS giriş yerleri sorgulama

ÖSYM, 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamladı. Açıklamaya göre adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ

SINAVDA GEREKLİ BELGELER

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada KPSS'ye girecek adayların sınava girişte özel kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi göstermek zorundalar. Özel kimlik belgesi; Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar'dır. Bunların dışında sürücü belgesi, çalışan belgesi gibi kimlik kartları geçersiz sayılmaktadır.

ÖSYM'DEN ADAYLARA SAAT UYARISI!

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için, saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM takvimine göre 29 Ağustos'ta açıklanacak sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. KPSS sınav sonuçları, ÖSYM AİS giriş sayfasından TC kimlik numarası ve şifresi ile öğrenilebilecek.

KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 20 Temmuz 2019, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra(Hukuk, İktisat, Maliye): 20 Temmuz 2019, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah(İşletme, Muhasebe, İstatistik): 21 Temmuz 2019, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ: 28 Temmuz 2019, Saat: 10.15/ ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati: 14.45