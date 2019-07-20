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KPSS Alan Bilgisi sabah oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019- KPSS) Alan Bilgisi sabah oturumu başladı.

20.07.2019 10:15 KPSS Alan Bilgisi sabah oturumu başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019- KPSS) Alan Bilgisi sabah oturumu başladı.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı kapsamında kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarında düzenlenen oturum saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
Toplam 46 bin 467 adayın başvurduğu oturumda 50 soru yöneltilecek ve adaylara 150 dakika süre verilecek.
Kaynak: AA
Sabah, KPSS, Güncel

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