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KPSS cevap kağıtları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi testi) cevap kağıtlarının görüntüleri, "https://ais.osym.gov.

29.08.2019 14:02 KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi testi) cevap kağıtlarının görüntüleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-KPSS A grubu ve Öğretmenlik sınavına giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişime açık olacak.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.
Ayrıca, adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin verdiği cevabı da inceleyebilecek.
Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilecek.
Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak.

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Kaynak: AA

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