KPSS Geç Başvuru Ne Zaman? KPSS Ücreti ve Geç Başvuru Ekranı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPSS başvuruları 3 Mayıs'ta başladı ve 15 Mayıs'ta son buldu. Son olarak KPSS geç başvuru tarihleri de belli oldu. Peki, KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS Geç Başvuru Ekranı

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHİNE ZAMAN?

KPSS 2019 sınavı için 3-15 Mayıs 2019 tarihlerinde başvurularını yapmayan adaylara ÖSYM tarafından geç başvuru imkanı veriliyor. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019'da saat 10.00'da başlayacak ve 23:59'da sona erecek. Geç başvuruları zamlanan sınavın ücretleri bu yıl her bir oturum için, 112.50 TL ödeme yapılacak.

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA ÖDENECEK

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan ödemeler alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmeli. Bankalardan ücret ödemesi yapılanmıyor.

KPSS ÜCRETLERİNE ZAM

Milyonlarca adayın her yıl merakla beklediği memurluk sınavı Kamu Personeli Seçme Sınav ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı. Böylelikle, KPSS oturumlarının her biri için 60 lira olan ücret 75 liraya, KPSS Alan Bilgisi Sınavlarının her bir oturumu için 40 lira olan ücret de 50 liraya yükseldi. Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) için de ücretler, 60 liradan 75 liraya çıkarıldı. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne girecek adaylar toplam 225 TL ödeyecek. Bunların yanı sıra alan bilgisi sınavlarına girecek adaylar, alan başına 50'şer TL daha verecek.

KPSS 2019 NE ZAMAN?

Öte yandan lisans sınavı 14-28 Temmuz 2019 tarihlerinde alan bilgisi sınavı ise 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.