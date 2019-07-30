KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarları yayımlandı! KPSS sonuçları ne zaman belli olacak?

ÖSYM tarafından 28 Temmuz Pazar günü yapılan KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayımlandı. Adaylar, ÖSYM AİS ile sisteme giriş yaparak soruların tamamına 10 gün boyunca erişebilecekler. Böylece adaylar, sorular ve cevap anahtarları ile sınavdan kaç net çıkardıklarını yaklaşık olarak tespit edebilecekler. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI!

ÖSYM tarafından sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesi (osym.gov.tr) üzerinde yapılan açıklamaya göre KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayımlandı. Sınava girmeyenler için soruların her test için yüzde 10'luk kısmı açıldı. Adaylar ise ÖSYM AİS girişi yaparak Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına on gün boyunca erişebilecekler.

2019-ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Temmuz'da yapılan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları, ÖSYM tarafından verilen takvime göre 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinde ilan edilecek, adaylara belge gönderilmeyecek.

KPSS PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.