ÖSYM, KPSS Ön Lisans Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans düzeyi sonuçları açıklandı.

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ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 4 Kasım'da gerçekleştirilen 2018-KPSS ön lisans düzeyinin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

TERCİH SÜRECİ SONUÇLARDAN İKİ HAFTA SONA BAŞLAYACAK

Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamuda bulunan açık pozisyonlar için belirlenecek olan kadro bilgileri, 11 Aralık tarihinde kılavuza aktarılarak ÖSYM'ye teslim edilecek. Aldıkları puan ile kendilerine uygun gördükleri pozisyonları tercih edecek olan adaylar, bu işlemi 20 Aralık tarihine kadar gerçekleştirebilecek. Bu tercih dönemi, KPSS 2018/2 adı altında yapılacak.