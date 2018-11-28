KPSS Ön Lisans Sonuçları Açıklandı!

Merakla beklenen KPSS Ön Lisans sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklandı.

ÖSYM SONUÇLARI AÇIKLADI

2018KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM tarafından resmi internet sitesinden ilan edildi. 4 Kasım tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavının bitimiyle birlikte adayların gözleri ÖSYM'nin resmi internet sitesine çevrilmişti. 2018 KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde 10.30'da erişime açıldı.

KPSS ÖN LİSANS SINAVINA 750 BİN KİŞİ KATILDI

801 bin ön lisans mezununun başvurularını yaptığı 2018 KPSS Ön Lisans sınavına, 749 bin kişi katılım sağladı. Sınava katılmayan kişi sayısı ise 51 bin olarak açıklanırken, sınavı geçersiz sayılan aday sayısı ise 385 olarak açıklandı.

TERCİHLER İKİ HAFTA SONRA BAŞLAYACAK

Devlet Personel Başkanlığı, kamudaki açık pozisyonlar için belirlenecek olan kadro bilgilerini ise 11 Aralık tarihinde kılavuza aktararak ÖSYM'ye teslim edecek. Aldıkları puanlar ile kendilerine uygun herhangi bir pozisyonu tercih edecek olan adaylar, tercih işlemlerini 20 Aralık tarihine kadar yapabilecekler. Söz konusu tercihler, KPSS 2018/2 adı altında yapılacak.