KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, temmuz ayında farklı tarihlerde yapılan 2019-KPSS sonuçlarının kurum tarafından daha önce ilan edil
en takvimde
açıklanacağını duyurdu.
Memur adayları, merakla beklenen 2019-KPSS sonuçlarına 29 Ağustos'ta ÖSYM sonuç sorgulama sayfasından ulaşabilecekler. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi
, ÖSYM sonuç sorgulama sayfası
ve ÖSYM mobil uygulamasına TC Kimlik numaraları ve şifreleri ile girerek sonuçlara erişebilecek.