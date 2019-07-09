KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS tercihleri nasıl yapılır?

Devlet memuru olmak isteyenlerin merakla beklediği gün geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre KPSS tercihleri, 9-18 Temmuz tarihlerinde alınacak. Adaylar, bu yüzden bugün yayınlanması gereken KPSS tercih kılavuzunu bekliyorlar.

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM'nin açıkladığı takvimde 2019 KPSS tercihleri 9-18 Temmuz tarihleri arasında alınmaya başlanacak.11 Mart tarihinde başlanan kamu kurum ve kuruluşlarından talep toplama işlemleri 24 Mayıs tarihine kadar sürdü. ÖSYM, KPSS kılavuzunu 9 Temmuz tarihinden önce açıklayacak.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS tercih kılavuzu ile birlikte adaylar, tercihlerini yapmaya başlayacak. Kılavuzda belirtilen kurallara göre yapılacak KPSS tercihleri, ÖSYM AİS (https://ais.osym.gov.tr/) sitesinden yapabilecekler.

ÖSYM AİS ŞİFRENİZİ UNUTTU YA DA KAYBETTİ İSENİZ

İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.

2019 KPSS 2. YERLEŞTİRME TARİHLERİ AÇIKLANDI!

Devlet Personel Başkanlığınca (DPB)'nin KPSS 2. yerleştirmeye ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerini toplama süreci, 5 Ağustos ve 18 Ekim 2019 tarihleri arası olarak belirlenirken, ÖSYM Başkanlığınca tercihler 3-12 Aralık 2019'da alınacak.